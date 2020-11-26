وصول (22 ) ألف رأس من الماشية السودانية للسوق القطرية

شدد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. عادل فرح المكلف، على انسياب صادرات الثروة الحيوانية من اللحوم الحية والمذبوحة للأسواق العالمية وفق المعايير والضوابط الدولية،

وأعلن فرح وفق صحيفة السوداني وصول الباخرة (فيكتوريا) للموانئ القطرية على متنها 22900 رأس من الضأن، بجانب 500 رأس من العجول، وقال إن الشحنة لصالح شركة (ويدام)، إن الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق جديده لصادرات الثروة الحيوانيه، مشيراً الى أن البواخر ستتوالى الى دول الخليج.

يشار الى أن البلاد صدرت أكثر من ١٠ ملايين طن من اللحوم المذبوحة خلال العام الجاري من يناير حتى أكتوبر المنصرم، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)