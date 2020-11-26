بسبب “عطسة”.. إغلاق مخبز بأم درمان

أغلق صاحب مخبز أبوابه أمام صفوف زبائنه المنتظرين لساعات طويلة، وذلك بسبب خلاف نشب بين فتاة وامرأة، كانتا تقفان مصتفتين لشراء الخبز.

وأن الفتاة داهمها “عطاس” لم تستطع معه أن تسيطر على نفسها بوضع يدها على أنفها، لمنع تطاير رزاز عطستها إلى جارتها في الصف، وعلى الفور انهالت عليها الأخيرة بالضرب، وسددت لها صفعة قوية ووبختها على عدم تكميم أنفها لحظة العطاس.

وفي الحال بحسب صحيفة السوداني الدولية، توجهت الفتاة إلى منزلها وأخطرت أسرتها التي هرعت إلى المخبز ونشبت خلافات حادة بينهما فشلت فيها محاولات المواطنين في السيطرة عليها، مما دفع صاحب المخبز إلى إغلاقه في الحال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)