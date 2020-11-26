وزارة التربية ترهن فتح المدارس بقرار لجنة الطوارئ الصحية

رهنت وزارة التربية والتعليم فتح المدارس بصدور قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وقطعت باستمرار الدراسة للفصول النهائية في مرحلتي الأساس والثانوي، مشيرة إلى تحديات واجهت فتح المدارس، وأكدت وكيل وزارة التربية تماضر الطريفي خلال حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق حرص وزارتها على مستقبل الطلاب وحفاظاً على سلامتهم من الموجة الثانية لجائحة الكورونا.

وأكدت تماضر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الوزارة رأت أن يتم مراجعة المناهج في السودان عبر مختلف منصات البث المتاحة أثيرياً من الفضائيات والإذاعات الرسمية بالمركز والولايات بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا، كاشفة عن اتفاق مع وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام ومدراء الأجهزة الإعلامية لتخصيص فترة بالقنوات الفضائية والراديو لمراجعة المنهج للفصول من الأول إلى السادس لمادتي الرياضيات واللغة العربية.

واستعرضت الطريفي الأسباب التي أدت إلى تأجيل امتحانات الشهادة السودانية، مشيرة إلى تكوين لجنة فنية من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني تراعي العودة الآمنة للمدارس في ظل جائحة الكورونا بجانب تقسيم الفصول إلى قسمين لتكون الدراسة بالتناوب مع استمرار الدراسة للفصول الأخيرة للشهادة، وتقسيم فسحة الفطور إلى الطلاب إلى قسمين، بالإضافة إلى تدريب المعلمين في التعامل مع الطلاب للحد من انتشار جائحة الكورونا.

وأقرت وكيلة الوزارة بالوضع السيء للبنية التحتية للمدارس بالمناطق البعيدة والمدارس التي تأثرت بالسيول والفيضانات، كاشفة عن توزيع عدد (60) ألف راديو تعمل بالطاقة الشمسية للحصص المسموعة في المناطق التي لا توجد بها كهرباء لتكون نواة للتعليم الإلكتروني، مشيدة بالقنوات الإعلامية بتخصيص فترة لبث الأنشطة التعليمية، لتكون بمثابة مراجعة للطلاب. ولفتت الانتباه بموافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتخصيص وجبة مدرسية لطلاب الأساس.

وقالت الوكيلة إن العمل يسير بطريقة جيدة في طباعة الكتاب المدرسي وتمت طباعة كتاب الصف الأول والسادس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)