قرار بعودة عالقي سلطة الطيران المدني إلى وظائفهم

أصدر وزير الدفاع اللواء متقاعد ياسين إبراهيم ياسين قراراً قضى بعودة عالقي سلطة الطيران المدني إلى وظائفهم فوراً بمطارات السودان، وجاء القرار بعد كفاح استمر سبع سنوات واعتصام بمقر سلطة الطيران المدني لـ(153) يوماً.

وقال عدد من العالقين بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن القرار ينبغي أن ينفذ على جناح السرعة لأنه فوري، بينما أكد المهندس بابو نمر أنهم آلوا على أنفسهم أن لا يدخلوا إلى سلطة الطيران المدني إلا بعد استلامهم بطاقات العودة للعمل.

بينما قال سيف الدين الأمين أمبدة محامي العائدين، إنه طالب بتعويض كل متضرر من الـ(192) متضرراً (11) ألف دولار عن ما لحق بهم من ضرر خلال السبع سنوات.

وكان المتضررون قد تقدموا بأربعة طعونات لدى المحكمة العليا في مواجهة المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني.

ونحر العائدون الذبائح ورددوا هتافات عبروا فيها عن سعادتهم بالقرار وأعربوا عن شكرهم لكل من ساندهم من المسؤولين والإعلاميين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)