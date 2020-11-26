أصدر وزير الدفاع اللواء متقاعد ياسين إبراهيم ياسين قراراً قضى بعودة عالقي سلطة الطيران المدني إلى وظائفهم فوراً بمطارات السودان، وجاء القرار بعد كفاح استمر سبع سنوات واعتصام بمقر سلطة الطيران المدني لـ(153) يوماً.
وقال عدد من العالقين بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن القرار ينبغي أن ينفذ على جناح السرعة لأنه فوري، بينما أكد المهندس بابو نمر أنهم آلوا على أنفسهم أن لا يدخلوا إلى سلطة الطيران المدني إلا بعد استلامهم بطاقات العودة للعمل.
بينما قال سيف الدين الأمين أمبدة محامي العائدين، إنه طالب بتعويض كل متضرر من الـ(192) متضرراً (11) ألف دولار عن ما لحق بهم من ضرر خلال السبع سنوات.
وكان المتضررون قد تقدموا بأربعة طعونات لدى المحكمة العليا في مواجهة المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني.
ونحر العائدون الذبائح ورددوا هتافات عبروا فيها عن سعادتهم بالقرار وأعربوا عن شكرهم لكل من ساندهم من المسؤولين والإعلاميين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بعودة عالقي سلطة الطيران المدني إلى وظائفهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.