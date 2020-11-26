وفد من مجلس السكان يزور معسكرات اللاجئين بشرق السودان

قام وفد من المجلس القومي للسكان بزيارة معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بولايتي كسلا والقضارف.
وقالت الأستاذة وصال حسين، الأمين العام للمجلس القومي للسكان إن زيارة وفد المجلس لمخيمات اللاجئين الإثيوبيين تهدف للوقوف على أوضاع هؤلاء الفارين من النزاع في إقليم تيغراي.
وأوضحت وصال بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الوفد سيطلع على أوضاع هؤلاء اللاجئين والخدمات التي تقدمها السلطات في الولايتين وجهود المنظمات الوطنية والدولية، مؤكدة أن نتائج هذه الزيارة سيتم عرضها للجهات المعنية من أجل التدخل السريع لمعالجة الأوضاع في المخيمات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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