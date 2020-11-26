ناشدت هيئة شؤون الأنصار، أنصار الله وكل محبي الحبيب الإمام بأن يتقبلوا العزاء في أماكنهم تفادياً لانتشار الوباء (كورونا). وقالت في بيان لها بحسب صحيفة السوداني، إنه تقديراً لظروف البلاد الصحية المتمثلة في انتشار جائحة كورونا نطلب من جميع الأحباب البقاء في مدنهم وقراهم تلبيةً لهذا النداء الإنساني النبيل وتفادياً للوقوع في هذا الداء الفتّاك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تفادياً لانتشار (كورونا).. هيئة الأنصار تُناشد أنصار الله وأحباب الإمام بتقبُّل العزاء في أماكنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.