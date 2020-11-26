محمد الفكي: في هذه الاختبارات الكبرى تتعالى أصوات الأحباب (سدُّوا الفَرَقَة)

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان: في مثل هذه الاختبارات الكبرى كانت تتعالى أصوات الأحباب بفدائية (سدُّوا الفَرَقَة).. وكتب في حسابه الرسمي بـ(فيسبوك) بحسب صحيفة السوداني: رحم الله الإمام حكيم الأمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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