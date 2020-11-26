الاتحاد الإفريقي يعتذر عن الدعم الفني للجنة فض الاعتصام

قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل اديب أن الاتحاد الأفريقي ابلغهم بأنه لا يستطيع توفير بعض المساعدات الفنية التي تساعد في اكتمال نتائج التحقيق، مشيرا إلى انها متوفرة في المختبرات العالمية .

وقال اديب، أن التفويض الممنوح للجنة لا يسمح لها بإجراء اتصالات بمختبرات خارج السودان، واضاف : إما أن يتم توفيرها لنا أو يعطونا الاذن لتوفيرها . مشيرا إلى أن اللجنة طلبت المساعدات الفنية من الاتحاد الأفريقي قبل فترة، لكن الرد جاء بعدم توفر الامكانيات، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة تعمل من أجل تحقيق العدالة رغم المعوقات التي تواجهها، لافتا إلى الهجوم الذي تتعرض له اللجنة على فيسبوك من اعداء الثورة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)