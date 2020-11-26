الدبيلو: السلام سيفشل حال الاعتماد على تمويل خارجي

أكد رئيس المفوضية القومية للسلام البروفيسور سليمان الدبيلو، أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف السودانية في العاصمة جوبا حال اعتمدت على تمويل الدول الخارجية ستفشل.
وقال الدبيلو: “نتعشم في دعم الأشقاء والجيران والمنظمات الأممية، لكن هذا لا يعني أن نعتمد ذلك كأساس لتنفيذ الاتفاق، وأن لا يكون الاعتماد على الدعم الخارجي، لأن الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ الاتفاق هي الحكومة السودانية”.
وكشف الدبيلو بحسب صحيفة الصيحة، عن ترتيبات لتكوين لجان مساندة لعمل المفوضية يُشارك فيها عدد كبير من أصحاب الشأن، بعد إجازة قوانين وهيكلة المفوضية، وأقر بوجود مشاكل في ملف شرق السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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