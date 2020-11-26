كشفت شعبة مصدري الذهب، عن عدم شراء حصائل صادر الذهب في البنوك رغم الحوجة لاستيراد السلع الاستراتيجية، ووصفت الشعبة التقاعس عن شراء الحصائل بغير المبرر، وطالبت الدولة بالتدخل ووجود آلية واضحة للشراء.
وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال بحسب صحيفة الصيحة، أن المصدرين أدخلوا حصائل الصادرات للبنوك منذ نحو أسبوعين ورغم الإعلان عن تحرير الوقود لا يوجد أي مشترين، ووصف الأمر بغير المفهوم، وأضاف “إن سعر الدرهم في السوق الموازي في حدود 74 جنيهاً، بينما درهم حصيلة الصادر يبلغ 72 جنيهاً”، وتابع: “رغم ذلك لا يوجد أي مشترين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الذهب: تقاعس كبير في شراء حصائل صادر الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.