تسييرية بنك العمال تعلن الدخول في إضراب عن العمل الأحد المقبل

أعلنت اللجنة التسييرية لعمال بنك العمال الوطني فرع شارع البلدية عن الدخول في اضراب عن العمل اعتبارا من الاحد المقبل نتيجة عدم تحقيق المطالب وحل قضايا البنك المتمثلة في زيادة المرتبات بنسبة 70%.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها سعت بشتى الطرق لحل القضايا ولكن دون جدوى ومنها تعيين مجلس الادارة بالبنك وتعيين مدير عام للبنك اضافة إلى اعادة فوائد مابعد الخدمة لكل العاملين وتعديل لائحة شروط الخدمة وتكوين مجلس الادارة واللجنه الادارية.
واشار مصدر بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه ما لم يتم حل القضايا من تاريخ الاعلان عن الاضراب سيتم التصعيد والدخول في اضراب مفتوح. وقال أن صلاحيات البنك مازالت مبتورة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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