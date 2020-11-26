مصرع وإصابة (45) شخصاً في حادث مروري

لقى (9) أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرون، إثر حادث مروري بين بص سياحي وعربة لوري (الثلاثاء) بالقرب من مدينة أبوزبد بغرب كردفان.
وأفاد المدير الطبي لمستشفى أبوزبد د. الأمين عبد الله أمس الأربعاء بحسب صحيفة المواكب، أن الحادث أدى إلى وفاة وإصابة أكثر من خمسة وأربعين شخصاً.
وقال إن المصابين تلقوا الرعاية الطبية الكاملة وجميعهم حالتهم مستقرة، وأشار إلى تحويل (6) من المصابين لمستشفى الأبيض بشمال كردفان.
وقام والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح، يرافقه أعضاء لجنة الأمن وأمين عام الحكومة، بزيارة لموقع الحادث، وأعرب عن أسفه للحادث، وترحم على المتوفين وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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