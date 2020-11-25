باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. بدء إجراءات وإجازة خطط لدعمها

أكدت مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية والعمل د. سليمة اسحق الخليفة، بدء إجازة الإجراءات القياسيّة الموحّدة والمشتركة للاستجابة والحد من العنف القائم على النوع في السودان، لافتةً إلى إجازة الخطة الوطنيّة لإنفاذ قرار مجلس الأمن (١٣٢٥) الخاص بالمرأة والأمن السلام؛ لصنع بيئةٍ أفضل، وإصلاحٍ شاملٍ للسياسات والقوانين؛ لتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار وفي عمليات حفظ السلام ومشاريع التنمية.

وشددت سليمة (أمس بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور) خلال المؤتمر الصحفي لتدشين حملة مناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وفق صحيفة السوداني على التزامهم بالعمل لتغيير المفاهيم والتوعية وتوظيف دور الإعلام والفنون المختلفة، لتكون أداةً للتوعية المجتمعية وتغيير السلوك، إضافةً إلى التزامهم بوضع المناهج والتدريب والتطوير المستمر لأنظمة ومؤسسات الدولة وكذلك بتنفيذ جميع ما يليهم في الاتفاقيات والأطر التعاونية ما بين حكومة السودان والمجتمع الدولي والإقليمي.

ودُشِّنت الحملة بحضور حكومة ولاية شمال دارفور ومنظمات المجتمع المدني بالولاية، تحت شعار “لنلتزم بمسؤوليّةٍ لاستدامة حماية النساء”، والتي من المُقرّر أن تستمر 16 يوماً.