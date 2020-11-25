وزارة الصحة: فئة الشباب الأكثر إصابة بـ(كورونا)

قال نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، د. منتصر محمد عثمان، إن فئة الشباب الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقاً للإحصاءات التي جمعتها الجهات المختلفة والوزارة بالبلاد، وحدد حدة الانتشار الأكثر بين الفئة العمرية 20 – 40 سنة بنسبة بلغت 41% على مستوى السودان دون أن تظهر عليهم أعراض المرض ظاهرياً، وعزا ذلك للحركة الكثيفة والنشاط وسط هذه الفئة من فئات المجتمع.

وقال في منبر سونا مساء الاربعاء إنه تم تسجيل 274 حالة اشتباه في البلاد، منها 163 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشار الى أن ولاية الخرطوم تضم أكثر الحالات، حيث بلغت 133 حالة، تليها الجزيرة 20 حالة وذلك للاكتظاظ السكاني بهما، وأشار الى أن السودان حتى الآن سجل أكثر من 16 ألف حالة إصابة، منها 212 حالة وفاة وأن أكثر الحالات التي سجلت كانت في مايو ويونيو لتعود إلى الارتفاع في الموجة الثانية الآن في شهر نوفمبر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)