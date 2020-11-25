حمدوك يُوجِّه بمعالجة تشوُّهات الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع التعليم العام

وجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بتكوين فريق عمل مشترك بين وزارة المالية ولجنة تسيير نقابة العاملين بوزارة التربية والتعليم لدراسة ومُعالجة تشوُّهات الهيكل الراتبي. والتقى رئيس مجلس الوزراء بمكتبه ظُهر الأربعاء، وفق صحيفة السوداني مُمثلي اللجنة التسييريّة لنقابة العاملين بوزارة التربية والتعليم برئاسة الأستاذ يس حسن عبد الكريم، وناقش الاجتماع مطالب المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة العاملين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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