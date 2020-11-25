عاجل.. تحذيرات خطيرة بشأن وضع فيروس كورونا بالسودان

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حذر دكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة من ازدياد حالات الاصابة بجائحة كورونا فى حال استمرت الحركة المتزايدة وسط المجتمع .



واشار دكتور منتصر حول توقعات الوزارة بانتشار الجائحة خلال الشتاء ان شهر نوفمبر شهد اكثر حالات من انتشار الاصابة بفيروس كوفيد-19حيث سجلت ولايات دارفور 1594 حالة والجزيرة 233 حالة في الشهر مشيرا أن المرض تنفسى والنوم داخل الغرف فى فصل الشتاء يزيد من احتمالية الانتشار وسط افراد الاسرة حال اصابة احدهم.

وقال منتصر ان وزارة الصحة تحسبت لهذا الشتاء منذ البداية عقدت مجموعة من الاجتماعات الفنية بالوزارة باستمرار بالاضافة للغرفة المفعلة منذ الموجة الاولى

وترحم منتصر على الزملاء من الكادر الطبى الذين فقدوا ارواحهم خلال الجائحة الذين هم خط الدفاع الاول ضدها مشيرا الى ان الاوبئة ارهقت الكادر الطبى خاصة الملاريا فى عامى 2019 2020- مشيدا بالكوادر الطبية التي عملت والتى تطوعت اثناء الجائحة ومناشدا الكوادر للانضمام للمتطوعين.

وأكد منتصر ان ولاية الخرطوم تعمل بكل جد فى زيادة السعة الاستعابية بدخول كل من مستشفى النو وسوبا وجاهزيتهما تحت اى لحظة .

وشدد بان على المواطن التقيد بلبس الكمامة والتباعد بترك مسافة بين الافراد في اي تجمع او لقاء اضافة لغسل اليدين باستمرارباعتبارها وسائل وقائية تقلل الانتشار.

و اشار سيادته الى أن السعة الاستعابية للمستشفيات تحت السيطرة وقال ان التباعد ولبس الكمامة خاصة داخل المؤسسات يقلل من الانتشار مشيرا انه كلما تقدم العمر زادت فرصة الاصابة بفيروس المرض.