لجان ولائية لإزالة التمكين بالخرطوم والولايات

كشف وجدى صالح عبده عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بانه سيتم الاعلان عن تشكيل لجان ولائية فى ولايتى النيل الابيض وكسلا غضون الايام المقبلة.

وذكر وجدى فى حوار مطول أجرته معه وكالة السودان للانباء انه تم تشكيل 16 لجنة في 16 ولاية وانها باشرت مهامها و اصدرت قرارات خاصة بتشكيل لجان بموجب توصيات من لجان شمال كردفان ولجان شمال دارفور وجنوب وغرب دارفور.

وفيما يختص بولاية الخرطوم والتى تضم عددا كبيرا من المؤسسات والهيئات والمحليات قال وجدى إنه تم تشكيل لجنة لولايه الخرطوم اضافة الى لجان للمحليات، موضحا بان هذه اللجان ستتحمل الكثير من العبء وستسهم فى سرعه دفع ايقاع وتيرة العمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)