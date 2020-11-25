فاجأ مدرب المريخ الجديد الفرنسي غوميز، لاعبي الفريق بتغيير النظام الغذائي الخاص بهم، وبحسب صحيفة (السوداني) فإن المدرب الفرنسي تحدث مع الجهازين الفني والاداري وكذلك اللاعبين ومن ثم اصدر قراراً بتغيير النظام الغذائي ومواعيد الوجبات اليومية.
ووفقا لموجهات المدرب الفرنسي، غوميز، فان موعد وجبة الافطار بات مبكراً وبالتحديد في الساعة الثامنة صباحاً، بينما تقرر لوجبة الغداء خلال فترة الظهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطي المدرب الأسبق غوميز يفاجئ نجوم المريخ بتغيير النظام الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.