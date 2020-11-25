الجزيرة تسجل (176)إصابة جديدة بكورونا و(14) وفاة

ولاية الجزيرة تعلن عن تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا بجانب 14 وفاة وتؤكد تعافي 37 شخصاً من الفيروس خلال الفترة من 22 أكتوبر حتي 24 نوفمبر وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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