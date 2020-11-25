ارتفاع أسعار الخراف بالخرطوم

كشف تاجر مواشي عن ارتفاع أسعار الخراف بالعاصمة الخرطوم، وأرجع التاجر الزيادة لارتفاع سعر البرسيم والبذرة والعيش، وقال شيخ موسى تاجر مواشي بمحلية كرري بسوق صابرين، إن أسعار الخراف ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار البرسيم من (700) جنيه إلى (1.500)، وأيضاً ارتفاع سعر جوال عيش الفتريتة من (5.000) جنيه ليصل (7.500).

وأوضح أن الإقبال على شراء الخراف كبير جداً من قبل الجزارين رغم ارتفاع أسعارها، وأكد أن السوق ينتعش في موسم عيد الأضحى، أما في الأيام العادية فالحركة وسط. مبيناً أن سعر الخروف الكبير بلغ (25.000) جنيه بدلاً عن سعر القديم (20.000)، فيما بلغت سعر الخروف الوسط (10.000) جنيه بدلاً عن (6.000)، وبلغ سعر خروف صغير (8.000) جنيه بدلاً عن (5.000) جنيهات.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يتوقع موسى أن يستقر الوضع لكن بعد أن تتخذ الحكومة قرارات صارمة تجاه التجار ووضع تسعيرة ثابتة لكل المنتجات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)