شاهد بالفيديو : الدلوكة في قبضة الشباب وناشطون يعلقون (لازم نفرز الأولاد من البنات قبل نهاية 2020)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني قدم فاصل غنائي مستخدماً الدلوكة في الأغاني التي كان يتغنى بها أثناء تواجده في جلسة خاصة حسبما ذكر الناشطون. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنتقادات عنيفة للشاب بسبب الدلوكة ووصفوا ماقام به لايليق به كشاب وأن الدلوكة هي إيقاع تتميز به الفتيات دون غيرهم ولكن تساءل بعضهم قائلين (ماعرفنا البلد دي ماشه لوين بس لازم قبل نهاية 2020 نفرز الأولاد من البنات والا الحكاية حتجوط). الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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