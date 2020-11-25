عاجل.. حقيقة تصويت السودان لصالح إسرائيل فى الأمم المتحدة

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الأربعاء 25 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
نفت وزارة الخارجية السودانية، ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل فى الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الأمر عار من الصحة.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "لم يحدث أن صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة".
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أملها في أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية فيما تنقل، مع الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية.
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