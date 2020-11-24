حالة حزن فى الوسط الهلالي لرحيل ماما (سميرة ) عقيلة اللواء عثمان سر الختم

انتقلت الى جوار ربها صباح الثلاثاء بعد حياة عامرة بجلائل الاعمال الحاجة سميرة محي الدين خليل حرم الامين العام الاسبق لنادى الهلال السوداني اللواء عثمان سر الختم عوض الله وقد تم تشيع الفقيدة الى مثواها السرمدي بمقابر أركويت فى موكب مهيب
وعرفت الراحلة فى الوسط الرياضي الهلالي من خلال حبها و دعمها المعنوى للأزرق وظلت ابواب دارها مشرعة لاستقبال اجتماعات الاهلة ادريين ولاعبين فى كل الملمات اثناء تولى زوجها سعادة اللواء عثمان للعديد من المناصب الادارية بالنادي العريق منذ الثمانيات وحتى بعد اعتزاله وابتعاده عن العمل الادارى بنادى الهلال وبوفاتها انطوت صفحة عامرة من العطاء الاجتماعي والاسري والانساني ( انا لله وانا اليه راجعون )
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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