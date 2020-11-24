عاجل.. تعليق جديد من "البرهان" بشأن تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص الدولة على تنفيذ إتفاق السلام وإنزاله على أرض الواقع.



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد من قيادات الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور .

وأكد الأمين العام إبراهيم آدم محمود الرهيد في تصريح صحفي أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان مؤكداَ وقوف أهل دارفور ودعمهم لمسيرة السلام و المحافظة عليه بعيداَ عن القبلية والجهوية و العنصرية.

وقال الرهيد أن شعار أهل دارفور اليوم هو لا للحرب ونعم للسلام الشامل والدائم مؤكدا أنه لا عودة لمربع الحرب بعد اليوم.