اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي تقف على أداء هيئة الجمارك

سجلت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة السيدة آمنة أبكر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي زيارة لهيئة الجمارك وذلك للوقوف على سير الأداء في الفترة الماضية والتحديات وفرص التطوير بالهيئة. وأوضح رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر خلال الاجتماع الذي عقد بمباني الهيئة أن الهيئة تستخدم أحدث التطبيقات والنظم العالمية في إدارتها للشأن الجمركي كما أنها تعمل بنظام التحصيل الالكتروني بنسبة 99%، مؤكداً أن أهم التحديات التي تواجهها تتمثل في التهريب بأشكاله المختلفة عبر الحدود الشئ الذي يؤدي إلى فاقد كبير من الإيرادات، مبيناً أن الهيئة تسعى جاهدة لضبط التهريب عبر نظمها المتقدمة. وأوصى الاجتماع وفق ( سونا) بإحكام التنسيق بين هيئة الجمارك والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بما يخدم عمل الهيئة، بجانب تبني وزارة الصناعة لسياسة إحلال الواردات ،وتسهيل إجراءات الصادر والتعامل عبر النافذة الموحدة كما أوصى الاجتماع بالإسراع في إدخال القيمة المضافة لكل الصادرات بالتركيز على الجلود واللحوم للمساهمة في زيادة الصادرات وتعظيم عائداتها وامن الاجتماع على ضرورة سن قوانين رادعة ووضع سياسات صارمة للحد من انشطة المهربين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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