أظهر مقطع فيديو نشرته قناةTRT لإسرائيلي صوره من على شرفة الفندق الذي يقيم فيه في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، وهو يلقي التحية الصباحية لأصدقائه مبتهجا بتواجده بالخرطوم.
وقال الضيف الإسرائيلي وفق الترجمة العبرية بحسب صحيفة السوداني (صباح الخير يا أصدقاء، نحن في الخرطوم بالسودان، هذه الإطلالة من غرفتي بالفندق، بعد دقائق سنخرج للسياحة) مضيفاً: يمكنكم الاستمتاع بالمناظر الآن نحن خارجون).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إسرائيلي يلقي تحية صباحية من شُرفة غرفته بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.