الجبهة الثورية تزور أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة

دعا الأمين السياسي للجبهة الثورية، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة خالد شاويش، لضرورة التواصل مع أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وأكد حرص الثورية على القصاص من قتلة شهداء الثورة.
وقال شاويش لدى زيارته أمس بحسب صحيفة الصيحة، لأسر شهداء الثورة لأداء واجب العزاء، إن أقل ما يمكن تقديمه هو التواصل مع أسر الشهداء والوقوف على أوضاعهم ومتابعة قضيتهم.
وابتدر شاويش زيارته بأسرة الشهيد عبد السلام كشة، وقال إنه لولا تضحيات الشهداء والشباب لما تحقق السلام.
من جهته، وصف والد الشهيد عبد السلام كشة، زيارة الجبهة الثورية بأنها نزلت برداً وسلاماً على أسرته وأسر الشهداء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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