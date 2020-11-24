شُعبة المخابز ترفع الإضراب والوالي يُطالب بمُهلة (72) ساعة

أعلن تجمُّع أصحاب المخابز بالخرطوم، رفع الإضراب عن العمل اعتباراً من أمس بعد موافقة والي الخرطوم على مُعالجة الأزمة، فيما عقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، اجتماعاً، استعرض خلاله موقف تنفيذ قرار الأخير الخاص بسحب ترخيص المخابز المُضربة.

وضمّ الاجتماع أمس بحسب صحيفة الصيحة، والي الخرطوم واتحاد أصحاب العمل وغرفة الدقيق واللجنة التسييرية للمخابز، وناقش تقارير من المديرين التنفيذيين للمحليات حول موقف تنفيذ العقوبات تجاه المخابز المتوقفة عن العمل، واتضح من خلال التقارير أنّ هناك تراجعاً كبيراً في عدد المخابز التي توقّفت عن العمل مُقارنةً بيومي أمس وأمس الأول مع استمرار تطبيق العقوبات على المخابز المُتوقِّفة عن العمل بسحب الرخصة وتحويل حصة الدقيق للمخابز العاملة.

وفي ذات السياق، قال رئيس تجمُّع أصحاب المخابز، عصام الدين عكاشة لمصادر أمس، إن كيانات المخابز كافة، قرّرت رفع الإضراب بعد اجتماع مع والي الخرطوم وأوضح أنه طلب مهلة (72) ساعة لمُعالجة الأزمة، كما وعد بتدخل الدولة في دعم مشتقات صناعة الخبز غير المدعومة والتي تشمل الغاز والجازولين ومراجعة أسعارها، وأكد عكاشة أنه في حال عدم إنفاذ مطالبهم سيعودون للإضراب مرة أخرى، وأقر بسحب ولاية الخرطوم رخص العمل لعدد من المخابز في محليات الولاية السبع، كما بدأت لجنة من اتحاد المخابز في حصر المخابز التي تم سحب رخصها.

وأكد الاجتماع على استمرار مُتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المُتوقِّفة ومُعالجة أية فجوة تحدث في الخبز بالتنسيق مع المخابز العاملة، ووجّه الاجتماع، المحليات برفع تقارير على مدار الساعة حول مدى الالتزام بالقرار ومتابعة وصول الغاز للمخابز حسب الترتيبات المتفق عليها مع وزارة الطاقة والتعدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)