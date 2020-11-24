تأجيل محاكمة المُتّهمين في مجزرة الأبيِّض

أجّلت المحكمة الخاصة بولاية شمال كردفان، مُحاكمة المُتّهمين في مجزرة مدينة الأبيِّض إلى يومي الثالث والسادس من شهر ديسمبر المقبل لمواصلة الاستماع لشهود الاتهام.

وكانت جلسة اليوم “الاثنين” مُحدّدة لمشاهدة الفيديوهات المتعلقة بكاميرات التصوير للحدث.

وأوضح قاضي محكمة الاستئناف مولانا أحمد الحسن الرحمة، القائم بأعمال المحكمة العامة بحسب صحيفة الصيحة، أنّ التأجيل جاء بالتوافق بين محامي الاتهام والدفاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)