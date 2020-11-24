الجبهة الشعبية المتحدة: صندوق الشرق وزّع المشاريع جهوياً

أكد عضو الجبهة الثورية، الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عبد الوهاب جميل، ضخ مبالغ مالية كبيرة في خزينة صندوق إعمار الشرق خلال عهد النظام السابق، واتهم الإدارة باتباع نهج المُحاصصات في مسألة إعادة الإعمار وتوزيع المشاريع بصورة جهوية.

وقال جميل بحسب صحيفة الصيحة، إن سوء الإدارة وإنفاق المبالغ في وجهات أخرى لم يُسمِّها، ألحقت عيوباً كثيرة بالصندوق وأدّت إلى فشله، وانتقد عبد الوهاب، الطريقة التي تم بها تنفيذ مشاريع مثل تشييد مدارس في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، واتهم إدارة الصندوق باتباع نهج المُحاصصات في مسألة إعادة الإعمار وتوزيع المشاريع بصورة جهوية.

وأوضح أن اتفاق سلام جوبا منح صندوق إعمار الشرق اهتماماً كبيراً، وأشار إلى أن المادة (70) نصّت على أنّ الحكومة الاتحادية تلتزم بمُراجعة صندوق إعادة بناء تنمية شرق السودان بالاستعانة ببيت الخبراء المحايد، ونوّه إلى أنّ الاتفاقية أكدت على هيكلة جديدة للصندوق، بحيث تكون أطراف مسار الشرق ضمن إدارة مجلس الصندوق، على أن يتم التشاور في تعيين المدير التنفيذي، بجانب تطويره وتوفير تمويل جديد للصندوق حتى لا يفشل مرة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)