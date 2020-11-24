خبير اقتصادي ينتقد الطاقة لعجزها في مُعالجة أزمة الوقود

وجّه د. عماد الدين جامع الخبير الاقتصادي، انتقادات لوزارة الطاقة والتعدين لجهة عجزها في مُعالجة أزمة الوقود المُستفحلة في البلاد والتي ظلّت تُشكِّل هاجساً يؤرق المواطنين .

وأوضح جامع في تصريح صحفي أمس، أن السياسات التي تتبعها وزارتا المالية والتخطيط الاقتصادي، والطاقة والتعدين تفتقد للشفافية والنزاهة، مشيراً إلى الشكوك التي حامت حول طريقة فرز العطاءات التي قامت بها وزارة الطاقة لاختيار الشركات الخاصّة باستيراد الوقود، مبيناً أن الطريقة التي تمت بها شابها الكثير من اللغط، الأمر الذي يقدح في نزاهة القائمين على أمر وزارة الطاقة والتعدين وفسادهم، داعياً بحسب صحيفة الصيحة، إلى ضرورة مُحاسبة كل من تثبت ضده شبهة فساد أو استغلال للنفوذ، خاصة وأنّ ثورة ديسمبر المجيدة جاءت من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة بين الناس، مؤكداً على ضرورة إجراء تحقيق بشأن عملية فرز العطاءات الخاصة باختيار الشركات المستوردة للبترول، وأشار جامع إلى عجز وزارة الطاقة والتعدين عن صيانة مصفاة البترول في منطقة الجيلي وهو ما سيلقي بظلالٍ سالبةٍ على استقرار عملية الإمداد للمُشتقات النفطية في البلاد، وقال إنّ الأزمة الاقتصادية التي تُواجهها البلاد جاءت نتيجة تبني سياسات صندوق النقد الدولي التي لا تزيد الشعوب إلا فقراً، مُعرباً عن دهشته لتمسُّك حكومة حمدوك بهذه السياسات والبرامج التي أثبتت فشلها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)