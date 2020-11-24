هيئة الطب العدلي تشترط فحص “كورونا” لاستلام الجثامين بالمشارح

قطعت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، بأنها لن تستلم أي جثمان من المستشفيات ما لم يكن قد خضع لفحص “كورونا” في حالة الاشتباه أو الإصابة المؤكدة.
واشترطت الهيئة في تعميم صحفي ممهور بتوقيع المدير العام د. هاشم محمد صالح فقيري أمس بحسب صحيفة الصيحة، إرفاق نتيجة الفحص مع أورنيك (8) أو فورم تحويل الأجانب أو إخبارية الوفاة.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة الفحص الإيجابي يجب تجهيز الجثمان داخل المستشفيات أو مراكز العزل وفقاً لبروتوكول التعامل مع جثامين “كورونا” قبل تحويله للمشارح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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