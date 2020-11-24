والي الجزيرة يصدر أمر طوارىء بتعديل سعر الخبز وعقوبات لمخالفي التسعيرة

أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2020م بتحديد سعر الخبز بولاية الجزيرة علي ان يلغي هذا الأمر أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2019م . الزم القرار وفق صحيفة السوداني أصحاب المخابز ببيع الخبز المدعوم بواقع 50 جنيه للكيلو وفي حالة عدم البيع بالكيلو يتم بيع قطعة الخبز الواحدة زنة 60 جرام بواقع 3 جنيهات. وحدد الأمر عقوبات لمن يخالف الأمر بالغرامة 50 ألف جنيه أو السجن لمدة لا تقل عن 3 شهور أو العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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