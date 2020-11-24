الطب العدلي يمنع استلام اي جثمان لم يخضع لفحص كوفيد (19)

وجهت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة الخرطوم بعدم استلام اي جثمان من المستشفيات مالم يكن قد خضع لفحص كوفيد 19 وذلك في حالة الاشتباه او الاصابة المؤكدة .
واشترطت الهيئة في تعميم صحفي وفق ( سونا) من مدير عام الهيئة د. هاشم محمد صالح فقيري ارفاق نتيجة الفحص مع اورنيك (8) او فورم تحويل الاجانب او اخبارية الوفاة، وفي حالة الفحص الايجابي يجب تجهيز الجثمان داخل المستشفيات او مراكز العزل وفقا لبروتوكول التعامل مع جثامين كورونا قبل تحويلها للمشارح .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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