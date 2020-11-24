الرئيسية/أخبار/ وزير الصحة: لا إغلاق للبلاد أبرز العناوينأخبار منذ ساعتين 0 وزير الصحة: لا إغلاق للبلاد، وسيواصل الناس حياتهم مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ ساعتين 0

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