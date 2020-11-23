وجدي صالح: ضغوط من شخصيات بـ(السيادي) والحكومة على لجنة إزالة التمكين

قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح لمصادر إن هنالك جهات تعمل على إعاقة عمل اللجنة؛ من أجل حماية منظومة الفساد؛ جزء منها يتبع للنظام السابق، وجزء آخر يتمدد حتى يجد موطئاً في ظل السودان ما بعد الثورة. وكشف عن ضغوط تواجهها لجنة التمكين من شخصيات بـ(السيادي) والجهاز التنفيذي والحكومة.

واكد وجدي تعرضه للتهديد بالاغتيال بشكل يومي؛ وقال بحسب صحيفة السوداني: “لكني لست أكرم من الشهداء”. واعتبر أن الاتهامات الموجهة لهم بالفساد؛ نوع من الاغتيال المعنوي، وطالب من يملك دليلاً واحداً أن يقدمه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)