إعفاء مديري تعليم المرحلة الأساسية والمتوسطة والثانوي بنهر النيل

أصدر رئيس دائرة التربية بولاية نهر النيل عبد العزيز مصطفى أبو نصيرة، قراراً أعفى بمُوجبه مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية أزهري مهدي مصطفى من منصبه وتكليف بحر العلوم النعيم حمد الملك مديراً للإدارة بدلاً منه. وأصدر أبو نصيرة أيضاً، قراراً أعفى بمُوجبه مدير المرحلة الثانوية بالولاية أسامة علي محمد إدريس من منصبه وتكليف بابكر عبد الرحيم (الزيدابي) لتسيير مهام العمل بالإدارة العامة للتعليم الثانوي إلى حين تكليف مدير آخر. وشملت القرارات بحسب صحيفة الصيحة، إعفاء مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بوزارة التربية إسماعيل الأزهري البشرى من منصبه وتكليفه مديراً للمرحلة المتوسطة بالولاية اعتباراً من تاريخ هذا القرار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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