والي الخرطوم يسحب تراخيص أعضاء مكتب تجمع أصحاب المخابز

كشف الامـيـن الـعـام لتجمع أصحاب المخابز ناجي عبد الله، عن بدء والـي ولايـة الخرطوم، أيـمـن خـالـد نـمـر، فعليا في تنفيذ قراره بسحب الترخيص من المخابز.

وقال ناجي لمصادر، أمس، الاحــد، إن سحب الترخيص بدء بأعضاء المكتب التنفيذي للتجمع ومنعهم من العمل، وأبدى ناجي بحسب صحيفة حكايات، أسفه لقرار الوالي، ووصــفــه بــالــظــالــم ولـكـونـه مــخــالــف لــشــعــارات الــثــورة والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)