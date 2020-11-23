من الذي طلب استقالة صلاح مناع وياسر العطا؟

قـالـت مــصــادر متطابقة بلجنة إزالــة التمكين ومـحـاربـة الفساد واســتــرداد الاموال، إن اللجنة تواجه ضغوطًا كثيفة لحلها، كاشفةً أن أحد القادة العسكريين بالمجلس السيادي استدعى عضو لجنة إزالــة التكمين صـلاح مناع وطلب منه تقديم استقالته لكن الاخير رفض، حسب المصادر.

وذكـــرت ذات الـمـصـادر أن ضغوطات مُورست على الفريق ياسر العطا لتقديم استقالته مـن رئـاسـة اللجنة مـن قبل عسكريين ومدنيين؛ كشف عنها العطا في أحد اجتماعات اللجنة، وأرجعت المصادر الضغوط إلى أن اللجنة تعمل على ملفات كبيرة أثرها وقع على أسر ظلت مرتبطة بتلك المجموعة التي تضغط لتعطيل أعمال اللجنة، وأضــاف أحـد المصادر: ”المعركة الان معركة بقاء اللجنة أو حلّها“، كما أشارت المصادر بحسب صحيفة حكايات، إلى أن هناك حصارًا يفرض على اللجنة على خلفية توقف سداد ميزانيتها لعدة أشهر”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)