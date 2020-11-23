شعبة تجار المحاصيل بالقضارف تطالب بتوفير الامن للتجار بالسوق

حذرالامين العام لشعبة تجار المحاصيل بولاية القضارف اسعد الضو باغلاق بورصة اسواق المحاصيل في ظل عدم توفر الامن للتجار بالاسواق.

وقال اسعد الضو ان طريق اسواق المحاصيل ظل مغلقا لليوم الثاني على التوالي من قبل المحتجين من حي سلامة البي وابكر جبريل بسبب عدم توفر المياه والخبز، وكشف عن تعرض مركبته لتهشيم الزجاج من قبل المحتجين وتعدى الامر لنهب احد التجار مبلغ (42) مليون جنيه في ظل انعدام الامن.

وأوضح أسعد ان سوق المحصول غير آمن في موقعه الجديد، داعيا لضرورة تحويل السوق من موقعه الحالي الى شمال القضارف حتى يطمئن التجار على بضاعتهم واموالهم وانفسهم، وناشد التجار بعدم الدخول للسوق، كما ناشد الحكومة بضرورة التدخل العاجل لحسم هذه الفوضى.

إلى ذلك قال مصطفي احمد الحسين مدير اسواق محاصيل القضارف ان السوق يعمل بصورة جيدة ولم تتاثر العمليات التجارية وان سوق المحصول امن بدرجة كبيرة الا انه قال بحسب سونا، ان الطريق المودي للمنطقة الجنوبية الغربية من المدينة ومن بينها الاسواق ظل مغلق من قبل الاطفال لكن هذا لم يوثر في عمليات التسوق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)