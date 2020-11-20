شاهد بالصور.. مئات الآلاف بالخرطوم يكسرون حاجز كورونا لمعانقة فنان الطمبور الشهير (محمد النصري)

كسر مئات الآلاف من الجماهير مساء الجمعة حاجز اشتراطات كورونا لعناق مطربهم المفضل، فنان الطمبور الشهير (محمد النصري) في حشد غير مسبوق، ضاق به مسرح نادي الضباط بالخرطوم، بعد غيبة عن الساحة الفنية.

وابتدر (النصري) وفق صحيفة السوداني حديثه بالاعتذار عن الغيبة الطويلة عن جماهيره، والترحم على شهداء الثورة السودانية، وطلب من جمهوره الغفير الوقوف دقيقة صمت حداداً على الفقيدين الصحفي زاهر الكندري والفنان يعقوب تاج السر، اللذين كانا من أعز أصدقائه.

وكانت الجماهير قد احتشدت في صفوف طويلة منذ وقت مبكر تحت أشعة الشمس الحارقة، قبل ساعات من بداية الحفل للحصول على تذكرة دخول الحفل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)