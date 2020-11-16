شاهد بالفيديو: فنانة سودانية تظهر بأزياء خليعة وتقدم فاصل من الرقص المثير يشعل غضب الأسافير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة وجدان الملازمين وهي تقدم فاصل من الرقص المثير مرتديه أزياء خليعة أظهرت مفاتن جسمها حسبما وصفها الناشطون . وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365 ) فقد أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا ماقامت به الفنانه ليس له علاقة بالغناء ولكن ربما أصبح أصحاب الحفلات يفضلون تلك النوعية من الأغاني التي تصحبها رقصات مثيرة كما أضافوا أن السوق أصبح يتطلب (الهجيج) حتي تكون مواكباً للأحداث . الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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