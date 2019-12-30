المريخ الخرطوم في إختبار صعب بالأبيض

الخليج 365 :

عقبة أخيرة للمريخ الخرطوم قبل نهاية ماراثون الدورة الأولى للدوري الممتاز بملعب”شيكان” اليوم.

يضع المريخ الخرطوم عندما يحلّ ضيفًا في السادسة والنصف من مساء اليوم”الأثنين” على هلال الأبيض سوى الحصول على نقاطٍ جديدة في المنافسة من أجل تعزيز الصدارة التي يتزّعمها بـ”35″ نقطة.

وأكمل الأحمر الترتيبات الفنية للمواجهة على نحوٍ أفضل، وسيخوض اللقاء بصفوفٍ مكتملة بعد الحصول على عناصره التي تعرّضت إلى إصابة في الجولات السابقة.

وفي الجولة الماضية نجح أبناء المدرب جمال أبو عنجة من مواصلة نغمة الانتصارات في أعقاب حسم مواجهتهم للشرطة القضارف برباعية قفزت بالفريق إلى المركز الأوّل متنزعًا الصدارة من الندّ التقليدي الهلال.

ودائمًا ما تشكل مباريات ملعب شيكان عقبة كؤود أمام الفرقة الحمراء، وكثيرًا ما فقد فيها الفريق نقاطٍ ساهمت في فقدانه اللقب على مدار الأعوام الماضية.

أمّا هلال الأبيض الذي يحتّل المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد”23″، فيهدف إلى المزاحمة على المراكز المتقدمة في المنافسة.

وتعاقد ممثل الأبيض في الدوري الممتاز مع المغربي خالد هيدان لقيادة الفريق خلفًا للوطني شرف الدين أحمد موسى، واستطاع المدرب الجديد إلى حصد نتائح إيجابية خلال المباريات الأخيرة ليرتقي الفريق إلى المركز السادس في المنافسة.