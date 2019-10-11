بالصورة.. وصول مدرب الهلال الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل مدرب الإحمال التونسي الجديد معاذ هراوي مشاء اليوم وذلك للعمل بالجهاز الفني للهلال خلفا لمواطنه التونسي قيس بن عماروفعل مجلس الإدارة ذلك بعد ان عرف علة الفريق خاصة بعد تدني المردود البدني للفريق في الشوط الثاني في آخر ثلاث مباريات.

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