تعرف علي رد المدرب الفرنسي لومير علي عرض تدريب الهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفض الفرنسي روجية لومير المدرب المعروف عرض قدم له لتولي تدريب الهلال وقيادته في دوري مجموعات الابطال الافريقية وعلمت (سودانا فوق ) ان لومير تلقي عرض من نادي الهلال السوداني عن طريق وكيله الا انه اعلن رفضه الفوري بسبب ما اسماه عدم رغبته في تولي الادارة الفنية للهلال وافادت المصادر ان الكاردينال غاضب من اداء الجهاز الفني للهلال بقيادة الجنرال صلاح ادم وهيثم مصطفي ويعمل جاهدا علي التعاقد مع مدرب جديد للازرق ويتمتع لومير بتجربة تدريبية واسعة أبرزها عمله كمساعد لإيميه جاكيه في الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي الذي توج بطلا للعالم على أرضه عام 1998، قبل أن يخلفه كمدير فني ويقود “الديوك” للقب كأس أوروبا بعد عامين.كما قاد المدرب المخضرم المنتخب التونسي الى لقب أمم إفريقيا 2004، وتولى تدريب المنتخب المغربي بين العامين 2008 و2009.

وعلى صعيد الأندية، أشرف لومير على عدد من الفرق الفرنسية، ودرب النجم الساحلي بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وحزيران/يونيو 2014. كما درب النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وكان يشرف على فريق سيدان (الدرجة الفرنسية الرابعة) قبل عودته الى النجم الساحلي.

وكانت قرعة المجموعات قد اوقعت الهلال في المجموعة الثانية مع (2) أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.