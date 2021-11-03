عاجل.."حمدوك" يعود لقيادة الحكومة السودانية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أفادت قناة العربية اليوم الأربعاء، بأن عبد الله حمدوك، الذي حلّ الجيش السوداني حكومته الأسبوع الماضي، وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية.



ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، القول إن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات من المستقلين، وأضافت المصادر أن "جميع المبادرات المقدمة ستشكل خارطة طريق لحمدوك".

ولم يصدر بعد إعلان رسمي بهذا الشأن، وشهدت الأيام الماضية جهود وساطة إقليمية ودولية حثيثة لإنهاء الأزمة في السودان.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أشاد بحمدوك، وقال إن القوى السياسية "كانت تكبّله في عمله".