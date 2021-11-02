الخارجية الأمريكية: فيلتمان لن يزور السودان حالياً

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أكدت الخارجية الأمريكية أنه لا يوجد لديها أي إعلان بشأن سفر المبعوث جيفري فليتمان إلى السودان حالياً.



أتت توضيحات الخارجية الأمريكية ، بعدما أثار إعلان الحكومة السودانية المقالة عن أن فليتمان سيصل قريباً إلى الخرطوم في وقت سابق من صباح اليوم ليلتقي عبدالله حمدوك.

وكان الدبلوماسي الأميركي أكد أنه لا يستطيع مغادرة الولايات المتحدة في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات في السودان وفي إثيوبيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال فيلتمان للصحافيين إنه غادر العاصمة السودانية مساء 24 تشرين الأول/أكتوبر بعد عدة اجتماعات مع الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

إلى ذلك، كرر فيلتمان، دعوة بلاده لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، لاتخاذ خطوات لاستعادة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين.

كما شدد في إيجاز صحافي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مشاركة بين المدنيين والعسكريين في حكم البلاد، معتبرا أن استقرار السودان يعتمد على استعادة تلك الشراكة.

وفيما لم يعلن التمسك بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، قال "نؤكد على ضرورة استعادة الجماهير للشراكة بقيادة حمدوك أو بدونه".

إلى ذلك، أكد أن واشنطن لن تقبل باعتراض مسيرة الديمقراطية في السودان.