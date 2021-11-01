قرار عاجل من السودان والنيجر وتشاد حول مقاتليهم في ليبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أكدت لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة، اليوم الإثنين، أن دول النيجر وتشاد والسودان، أبدت استعداداها للتعاون في إخراج المقاتلين المنتمين لها من الأراضي الليبية.



وقالت اللجنة في بيان إنه ”استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وبناء على طلبها اجتمعت اللجنة العسكرية بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور رئيس البعثة يان كوبيش لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق“.

وأضافت: ”سعينا لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من أجل التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض؛ لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار“.

وتابعت: ”سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري“.

وأكدت اللجنة أن ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر ”أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار“.

وشددت اللجنة على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أكد السبت الماضي، في كلمته أمام اجتماع اللجنة الذي عقد في القاهرة بحضور ممثلين عن دوار جوار ليبيا الجنوبي أن لجنة 5+5 ”تعتزم وضع خطة عمل وآلية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية“، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن خطة إخراج المرتزقة تم إقرارها في مؤتمر مبادرة دعم الاستقرار بطرابلس، الذي عقد يوم 21 أكتوبر بحضور وزراء خارجية تشاد والنيجر والسودان.

بدوره، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه كوبيش، التأكيد على موقف مصر الداعي لخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.