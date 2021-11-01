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عاجل.. إعادة فتح ميناء بورتسودان لشهر واحد

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أعلن مسؤول قبلي في السودان، إعادة فتح ميناء بورتسودان، لمدة شهر، اعتبارا من يوم الإثنين.

وقال عبدالله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، إنه تم رفع الحواجز في الميناء وأيضا على الطريق الرئيس المؤدي إلى الخرطوم اعتبارا من صباح الإثنين.

ومنذ الـ17 من أيلول/ سبتمبر، يغلق محتجون ينتمون إلى قبائل البجا التي تعيش في شرق السودان، ميناء بورتسودان، وبعض الطرق التي تربط شرق البلاد ببقية أجزائها، احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة مع مجموعة معارضة لها في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 في عاصمة جنوب السودان جوبا.

ويقول المحتجون إن ”المجموعة التي وقعت الاتفاق لا تمثل الإقليم“.

وتسبب الإغلاق في انقطاع وصول الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك القمح والوقود والأدوية إلى أنحاء البلاد. كما أغلقت بعض المخابز أبوابها في العاصمة السودانية الخرطوم في ظل شح مادة الدقيق.

ولجأ تجار سودانيون -في ظل الإغلاق- إلى تحويل مسار شحناتهم وبضائعهم إلى موانئ أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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