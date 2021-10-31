عاجل.. فتح الجسور في الخرطوم أمام حركة المرور

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 31 أكتوبر 2021

كشف الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة بولاية الخرطوم السودانية عن هدوء الأحوال الأمنية، مناشداً المواطنين الالتزام بحركة المرور عبر الجسور العاملة.



أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن فتح جميع الجسور بولاية الخرطوم، عدا جسر النيل الأزرق وجسر النيل الأبيض وانسياب الحركة بصورة طبيعية.

وكانت مراسلتنا قد أفادت في وقت سابق من صباح اليوم أن جسر “المك نمر” الواصل بين العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري يشهد حاليا حركة لبعض السيارات، في الوقت الذي تتوقف فيه الحياة في شوارع الخرطوم.

وتابعت أن هناك حالة من الشلل التام في السودان، في ظل حالة العصيان المدني والإغلاق الكامل للجسور والطرق بواسطة المواطنين.